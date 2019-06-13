أقار يعرب عن انزعاج بلاده من رسالة شاناهان

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن انزعاجه من الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي تلقاها من وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أقار وشاناهان، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وقال البيان: "أعرب أقار عن انزعاجه من الأسلوب والنهج الذي لا يتماشى مع روح التحالف الوارد في الرسالة التي بعثها الوزير الأمريكي".

وأكد البيان أن الاتصال شهد طرح الآراء والطلبات المتبادلة في مواضيع التعاون الدفاعي والأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وتركيا بما فيها مقاتلات "إف-35".

وأوضح أن الوزيرين اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي "ناتو" المزمع عقده في بروكسل البلجيكية وذلك في إطار مواصلة الحوار.

والجمعة، أوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان أن شاناهان أعرب، في رسالته إلى أقار، عن تطلعه لإيجاد حل للمشاكل الحالية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل بين البلدين.

وفي اليوم ذاته، قال شاناهان إنه أبلغ أقار اتخاذ بلاده سلسلة من الخطوات فيما يتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات " "إف-35 حسب خبر نشرته مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

ووفق للخبر، فإن شاناهان بعث برسالة إلى نظيره التركي، أبلغه من خلالها بقرار الولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتبارًا من 31 يوليو/تموز المقبل، تتعلق بمشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35" بما في ذلك تعليق تدريب الطيارين الأتراك.

وقررت أنقرة في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية، ستشكّل خطرًا على أنظمة "الناتو"، وهو ما تنفيه أنقرة.