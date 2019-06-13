اتصال هاتفي بين متحدث الرئاسة التركية ومستشار الأمن القومي الأمريكي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لبحث أزمة الخطاب الذي أرسله وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان إلى نظيره التركي خلوصي أقار بخصوص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها قالن، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بالعاصمة أنقرة.

وبخصوص الوضع في إدلب أوضح قالن أنه تم إجراء اتصالات مع روسيا بخصوص إنهاء النظام السوري هجماته التي يسعى من خلالها إلى استفزاز أنقرة عمداً والسيطرة على مساحات في المنطقة.