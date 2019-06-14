الدفاع التركية تعلن تحييد 48 إرهابيا منذ انطلاق عملية المخلب شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 48 إرهابياً منذ بدء عملية المخلب ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن الوزارة الجمعة، إن ثلاثة إرهابيين من "بي كا كا" تم تحييدهم في إطار عملية المخلب الجارية بنجاح ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية المخلب بلغ 48 إرهابياً.

وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.