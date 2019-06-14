الناتو يمنح شركة تركية جائزة أفضل حلول للتدريب

حصلت شركة "بيتس" (BİTES) التركية المتخصصة في أنظمة الدفاع والطيران على جائزة حلف شمال الأطلسي لـ"أفضل حلول للتدريب".

جاء ذلك في إطار مؤتمر تقنيات التدريب الذي نظمه حلف الناتو، الخميس، في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 100 شركة لتقنيات المحاكاة وحلول التدريب حول العالم.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المؤتمر ناقش تقنيات المستقبل لا سيما في مجالات التدريب، وشهد تقديم عروض لأبرز البرامج في مجالات تقنيات التدريب في القرن الحادي والعشرين.

ونالت الحلول التي قدمتها شركة "بيتس" تقدير حلف شمال الأطلسي، وحصلت في المؤتمر على جائزة أفضل حلول للتدريب.

يشار أن شركة "بيتس" التركية أكملت بنجاح تسليم تطبيقات الواقع المعزز في التدريب لوزارة الدفاع التركية.

كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير مشاريع لصالح حلف شمال الأطلسي وشركات كبرى في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.