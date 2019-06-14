تركيا تحتفل بالذكرى الـ 180 لتأسيس قوات الدرك

تحتفل قوات الدرك التركية، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 180 لتأسيسها، وأقيمت مراسم بهذه المناسبة في كافة الولايات التركية.

وفي العاصمة أنقرة، توجه وفد يرأسه نائب وزير الداخلية محمد أرصوي، ويضم القائد العام للدرك التركي عارف تشتين، إلى ضريح أتاتورك، حيث وضعوا إكليلاً من الزهور.

وفي إسطنبول وضع قائد الدرك في المدينة، نوح كورأوغلو، إكليلا من الزهور أمام نصب الجمهورية في ميدان تقسيم، ومن ثم توجه بصحبة مرافقيه إلى مقبرة الشهداء في "أدرنه كابيه" حيث استمعوا للقرآن الكريم ودعوا للشهدءا ووضعوا زهور القرنفل على قبورهم.

وتأسست قوات الدرك التركية في 14 يونيو/ حزيران 1839، وفي 27 يوليو/ تموز 2016 تم إلحاق قوات الدرك بوزارة الداخلية.