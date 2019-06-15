أردوغان يلتقي نظيره الطاجيكي في العاصمة دوشنبه

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بنظيره الطاجيكي إمام علي رحمن بالقصر الرئاسي في العاصمة دوشنبه.

وجاء اللقاء الذي استغرق قرابة نصف ساعة، على هامش مشاركة أردوغان في أعمال الدورة الخامسة لقمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا.

وعقب ذلك توجه أردوغان والزعماء المشاركون إلى قاعة "ديدور" المقامة فيها القمة التي ترأسها طاجيكستان، والتقطوا صورا تذكارية.

وقبل انطلاق الجلسة أجرى أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين لقاء خاطفا.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى دوشنبه عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت آلبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وأمس الجمعة، وصل أردوغان، العاصمة الطاجيكية دوشنبه، للمشاركة في أعمال قمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا.

ومن المتوقع أن يجري الرئيس أردوغان محادثات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة.