الداخلية التركية تعلن عن تحييد 8 إرهابيين في عملية أمنية بولاية شرناق

ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية أمنية تركية بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، إلى 8.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، فإن قوات الدرك نفذت عملية أمنية في قضاء إيديل، بولاية شرناق.

وكانت الداخلية التركية أعلنت في وقت سابق الأحد، تحييد 3 إرهابيين في العملية نفسها.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.