أردوغان: حل مشكلة التصحر والجفاف ممكن عبر تكاتف البشرية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من الممكن حل مشاكل التصحر والجفاف وحماية الموارد الباطنية والتغير المناخي، عبر التعاون والتكاتف بين البشرية جمعاء.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف يوم 17 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأوضح أردوغان أن العالم في الوقت الراهن، يصارع مشاكل بيئية مختلفة أهمها التغير المناخي والجفاف وتضاؤل التنوع النباتي وانقراض بعض المخلوقات الحية.

وأكد أردوغان أن تركيا تعد من البلدان الغنية من ناحية التنوع البيئي والموارد الطبيعية، وأن حكومته تعمل جاهدة للحفاظ على هذا الغنى.

ودعا الرئيس التركي مواطني بلاده للمساهمة في الحفاظ على الإمكانات الطبيعية المتوفرة في تركيا، بهدف توريث الأجيال القادمة بلدا أكثر خضارا وجمالا.

يجدر بالذكر أن تركيا تستضيف هذا العام، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر، والتي تجري كل عام في بلد مختلف، بمساهمة من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وذكرت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن فعاليات النسخة الحالية تهدف إلى زيادة الوعي لدى الرأي العام حول مخاطر انتشار التصحر والجفاف وآثاره السلبية على المجتمع.