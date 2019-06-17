إقبال كبير على جناح تركيا بمعرض النقل اللوجستي الدولي بألمانيا

لقي جناح تركيا في معرض "النقل اللوجستي الدولي 2019"، المنظم بمدينة ميونخ الألمانية، إقبالا كبيراً من المشاركين فيه.

وذكر بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الاثنين، أن المعرض يشهد مشاركة ألفين و374 شركة من 63 بلدا.

ويستقطب المعرض، المنظم مرة كل عامين 64 ألف زائر من 125 بلدا، ويستمر إلى غاية 20 يونيو/حزيران الحالي.

وافتتح الجناح التركي بالتعاون بين قسم الأعمال اللوجستية في المجلس، وجمعية الناقلين الدوليين التركية، إضافة إلى جمعية منتجي خدمات النقل الدولي واللوجستيك التركية.

وشهد الجناح، تنظيم لقاء بين شركات اللوجستيك التركية، وإداريي الموانئ الإيطالية، فيما قدمت لزواره مأكولات من المطبخ التركي.

ونقل البيان، عن مدير المعرض "روبرت شونبرغر"، قوله إن تركيا تعد بلدا فريدا فيما يخص التدفق بقطاع اللوجستيك الدولي.

وأعرب شونبرغر، عن سعادته بافتتاح الجناح التركي لأول مرة في المعرض، وارتفاع عدد الشركات التركية المشاركة فيه.

من جانبه، أكد رئيس قسم الأعمال اللوجستية التركية ""تورغوت إركيسين"، أن بلاده تعد من بين الفاعلين الدوليين الأقوياء في هذا القطاع.

وأشار إلى قرب تنظيم معرض مماثل في مدينة إسطنبول، خلال الفترة ما بين 13-15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.