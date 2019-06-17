الدفاع التركية تعلن عقد الجولة الثانية من المباحثات مع نظيرتها اليونانية في أنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية إن اللقاء الثاني بين وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية، سينطلق اليوم الاثنين (17 يونيو/ حزيران)، ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجولة الثانية من اللقاء الرامي لتعزيز التعاون والثقة بين الجانبين في بحر إيجه، ستجري في العاصمة التركية أنقرة.

يشار إلى أن أثينا، استضافت ما بين 20 و25 مايو/ أيار الماضي، لقاءات بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية واليونانية، تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخرا، شهدت منطقة بحر إيجة توترا بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.