الشؤون الدينية التركية تعلن إقامة صلاة الغائب على روح محمد مرسي اليوم

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، الإثنين، إقامة صلاة الغائب على روح رئيس مصر الأسبق، محمد مرسي، الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، تعليقًا على نبأ وفاة "مرسي"، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وأوضحت "الشؤون الدينية" أن صلاة الغائب ستقام في جميع المساجد المركزية، عقب صلاة ظهر الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في الشؤون الدينية للأناضول، أن رئيسها "علي أرباش" بعث كتابًا لدور الإفتاء في جميع الولايات والأقضية، بشأن إقامة صلاة الغائب على الراحل.

وأكد "أرباش" أنه سيؤم بنفسه المصلين في مسجد "حاجي بيرم" بالعاصمة أنقرة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.