المواشي تعود للرعي في هضبة فراشين بشرناق التركية بعد تطهيرها من الإرهاب

تستضيف هضبة "فراشين" في ولاية شرناق، جنوب شرقي تركيا، أعدادا كبيرة من رعاة الأغنام وماشيتهم، وذلك بعد تطهيرها من الإرهاب خلال الفترة الماضية.

وبات بإمكان الرعاة القادمين من مختلف المناطق المجاورة، رعي ماشيتهم بكل أمان، في الهضبة الغنية بالغطاء النباتي.

وتقع الهضبة على ارتفاع ألفين و625 متر مربع عن سطح البحر، ويطلق عليها السكان المحليون "هضبة السلام"، جراء نجاح العمليات الأمنية في تطهيرها من مظاهر الإرهاب.

وفي حديثه للأناضول، قال الراعي "عمر بايكارا"، إن الهضبة واحدة من بين العديد من المراعي المتواجدة في المنطقة، وإنه سيبقى فيها برفقة ماشيته لعدة أيام.

أما الراعي "غورغون إفي"، فقد أوضح أنه وصل المنطقة بعد رحلة طويلة عبر مسارات آمنة خصصتها السلطات المحلية.

بدوره، أفاد "محمود أمين سيفاجي"، بأن نوعية المراعي في المنطقة ذات جودة عالية، وأن الرعي فيها بكل أمان، أمر في غاية الأهمية.

من جانبه، أكد مدير الزراعة والغابات في الولاية "بكير كيليتش"، على الأهمية الكبيرة للمنطقة، من ناحية الثروة الحيوانية، بضمها مليون و138 ألف رأس ماشية.

وأضاف أنهم يهتمون بجميع المشاكل والتحديات التي يواجهها الرعاة ومربو المواشي في الولاية، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل إزالة العوائق التي تعترضهم.