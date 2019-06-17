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تركيا تعرض مجسم مقاتلتها الوطنية في معرض باريس للطيران

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.06.2019 15:58
آخر تحديث في 17.06.2019 16:05
تركيا تعرض مجسم مقاتلتها الوطنية في معرض باريس للطيران

عرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، لأول مرة، مجسم المقاتلة التركية المحلية، في معرض باريس للطيران.

ويعد معرض باريس للطيران، واحدh من أهم المعارض العالمية في مجال الصناعات الجوية والطيران.

وفي تصريح للأناضول، قال "تمل كوتيل" مدير عام شركة صناعات الفضاء والطيران التركية (توساش)، إن شركته عرضت مجسم المقاتلة المحلية لأول مرة في معرض باريس للطيران.

وأضاف كوتيل أن المقاتلة التركية ستكون أفضل مقاتلة في القارة الأوروبية، وأن أول تحليق لها سيكون في عام 2025.

ولفت إلى أن المقاتلة التركية المحلية من الجيل الخامس، ستكون بمستوى مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وشهد حفل تعريف ميزات المقاتلة التركية، اهتماما كبيرا من قِبل صحفيين وخبراء في مجال الطيران.

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