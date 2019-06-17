خفر السواحل التركية ينقذ 31 مهاجراً وينتشل 8 جثث بعد غرق قاربهم قبالة "بودروم"

تمكنت السلطات التركية، الاثنين، من إنقاذ 31 مهاجراً غير نظامي وانتشال 8 جثث إثر غرق زورقهم قبالة سواحل منطقة بودروم غربي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول أن قيادة خفر السواحل التركية تمكنت من إنقاذ 31 مهاجرا غير نظامي إثر غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة غربي البلاد.

وأضاف أن العديد من عناصر فرق الإنقاذ والغواصين التابعة لخفر السواحل توجهت لمكان الحادثة فور تلقي خبر غرق القارب، مزودة بمروحية.

وأكد أن عمليات البحث والانقاذ تتواصل في المنطقة، مشيرا أن المعلومات تفيد بوجود حوالي 40 شخصا على متن القارب.