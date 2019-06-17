يلدريم بعد المناظرة المشتركة مع إمام أوغلو: الخبرة والصدق هما من سيفوزان

أشاد بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية ومنافسه على منصب رئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالمناظرة المشتركة التي جرت بينهما، أمس، قبيل الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم وإمام أوغلو عقب انتهاء المناظرة بينهما، الأحد، في مدينة إسطنبول واستمرت لثلاث ساعات كاملة، وحظيت بمتابعة 170 صحفيًا أجنبيًا ومحليًا معتمدين.



وتعليقًا على المناظرة قال يلدريم "لقد عبرنا عن أفكارنا، والقرار قرار ناخبي إسطنبول، وأرى أن الخبرة والصدق هما من سيفوزان".

وأضاف يلدريم قائلا "لقد أجبنا على الأسئلة خلال المناظرة بصدق، وتحدثنا عم سنقوم به، لكن لم نتمكن من تسليط الضوء على نصف وعودنا، فالمدة غير كافية".

وعند سؤاله خلال تصريحاته عما إذا كانت الساحة السياسية التركية ستشهد مناظرات مماثلة بعد هذه المناظرة التي تعتبر الأولى بعد فترة تقارب الـ17 عامًا، قال يلدريم "لماذا لا تشهد؟ فمثل هذه المناظرات تصب في نهاية المطاف في مصلحة الناخبين".

من جهته أعرب مرشح المعارضة، إمام أوغلو عن أمله في أن تصبح مثل هذه المناظرات عادة مألوفة في السياسة التركية؛ لتناول كل ما يهم المواطنين من مشكلات.

وتابع إمام أوغلو قائلا "هذه بداية مهمة للغاية من أجل الديمقراطية التركية، فعدم إجراء مثل هذه المناظرات على مدار 17 عامًا، أضر بتركيا وبأمتنا".

وأضاف "أتمنى أن تكون هذه مجرد بداية، تتحول فيما بعد إلى عادة نألفها جميعًا من أجل تقدم هذا الوطن"، على حد تعبيره.

وجرت مناظرة تلفزيونية بين يلدريم وإمام أوغلو، استهلاها بتبادل هدايا بمناسبة "عيد الأب" العالمي.

وأدار المناظرة الصحفي "إسماعيل كوتشوك كايا"، في مركز "لطفي قيردار" للمؤتمرات والمعارض بإسطنبول، وسط إجراءات أمنية واسعة، وتم بثها على الهواء مباشرة بشكل مشترك عبر العديد من القنوات المحلية.