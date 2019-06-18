آلاف العرب والأتراك يؤدون صلاة الغائب على روح محمد مرسي في إسطنبول

أدى آلاف من العرب والأتراك، الثلاثاء، صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بمسجد الفاتح، بمدينة إسطنبول.

وأدت مساجد إسطنبول الكبرى صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، حيث دعت رئاسة الشؤون الدينية الاثنين، في بيان، لها إلى أداء صلاة الغائب في المساجد التركية.

وتظاهر آلاف الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، بعد الصلاة، مطالبين بتحقيق مطالب الشرعية التي مات الرئيس مرسي من أجلها.

ورفع المتظاهرون بعد الصلاة التي دعت إليها العديد من المنظمات والأحزاب، الأعلام المصرية والتركية وصور مرسي وأردوغان.

والاثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي"، تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة توفي على إثرها.