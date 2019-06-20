انطلاق أعمال منتدى الأعمال التركي العراقي في بغداد

تقوم وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في منتدى الأعمال التركي العراقي، حيث التقت الخميس، بالرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ورافق الوزيرة بكجان في اللقاءين السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك اسماعيل غوله، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية العراقية.

وجرى اللقاءان بعيدا عن عدسات الصحافة، حيث ناقشت بكجان مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، بحسب مصادر في وزارة التجارة التركية.