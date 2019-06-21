سفينة تنقيب تركية تعبر مضيق جناق قلعة في طريقها للمتوسط

عبرت سفينة "ياووز" التركية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الجمعة، مضيق جناق قلعة (الدردنيل)، في طريقها إلى مياه البحر المتوسط.

ويرافق السفينة، الفرقاطة التركية "TCG Fatih"، حيث دخلت السفينة مياه بحر مرمرة بعد ظهر الجمعة، ووصلت مضيق جناق قلعة بعد رحلة إبحار استغرقت قرابة 2.5 ساعة.

والخميس، أبحرت السفينة من ولاية قوجة إيلي (شمال غرب) متجهة إلى مياه المتوسط.

وسفينة "ياووز" هي الثانية بعد سفينة "الفاتح"، التي بدأت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا، وتقوم حاليا بأعمال التنقيب الثانية في القطاع "Finike-1".

ومن المقرر أن تقوم السفينة "ياووز" بأعمال تنقيب تصل إلى عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز -1"، الواقع في خليج غازي ماغوستا، بجمهورية شمال قبرص التركية.

وتؤكّد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

من جانب آخر، تواصل سفينتا التنقيب التركيتين "بربروس" و"فاتح" مهامها في البحر المتوسط، قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.