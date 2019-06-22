خفر السواحل التركي يضبط 58 مهاجرا خلال محاولتهم التسلل إلى جزيرة يونانية

ضبطت طواقم خفر السواحل التركية، السبت، 58 مهاجرا غير نظامي بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، خلال محاولتهم التسلل إلى جزيرة يونانية.
وذكرت مصادر أمنية أن خفر السواحل التركي كشف عن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء "آيفاليك" بولاية باليكسير، على متنه مهاجرون يحاولون التسلل إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.
وأضافت أن خفر السواحل التركي ضبط على متن القارب المطاطي 58 مهاجرا أفغانيا غالبيتهم أطفال ونساء.
وأكدت أن طواقم خفر السواحل قدمت الغذاء والدواء والمساعدات الطبية للمهاجرين، وأطلقت الإجراءات القانونية بحقهم.