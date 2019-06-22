فريق تركي ينال المرتبة الثالثة في مسابقة طائرات مسيرة بالولايات المتحدة

حازت جامعة "يلدز التقنية" التركية على المرتبة الثالثة في مسابقة دولية للطائرات المسيرة بين فرق من جامعات العالم، نظمت في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وقال الطالب التركي في فريق جامعة يلدز التقنية، "فضلي فاروق أوكوموش"، للأناضول، إن 75 فريقاً من 31 دولة شاركوا في المسابقة التي نظمت في ولاية ميريلاند.

وأوضح أن الفرق المشاركة مرت بمرحلة تصفيات صعبة، لافتا إلى أن فرقاً من ستة جامعات تركية شاركت في المسابقة، حيث كانت الفرق التركية الأكثر اشتراكاً في المسابقة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن فريقه المكون من 12 شخصاً، حقق المرتبة الثالثة على الفرق الأخرى في المسابقة، وحصل على المرتبة الأولى في مجال الإقلاع الذاتي، والتعرف على الأهداف واستهدافها.

وأشار إلى أن فريقه بذل جهوداً كبيرة خلال العام الأخير في إطار استعداداته للمشاركة في المسابقة، وكانوا يبيتون في ورشتهم لغاية الصباح في الشهر الأخير.

وبيّن أن مشاركة فرق عديدة من تركيا بالمسابقة مبعث للفخر، مؤكداً أن جهودهم كللت بالنجاح من خلال الحصول على المرتبة الثالثة في المسابقة الدولية.