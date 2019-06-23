وزارة الدفاع التركية: عملية المخلب تحيد 58 إرهابياً شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 58 إرهابيا في إطار عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، منذ انطلاقها في 27 مايو/أيّار الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن قوات الجيش التركي تواصل بنجاح تنفيذ عملية المخلب.

وأوضح أن القوات التركية حيّدت، اليوم، إرهابيا من منظمة "بي كا كا"، ليرتفع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قوات الأمن إلى 58 إرهابيا منذ انطلاق العملية.

وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش التركي وبالتنسيق من القوى العاملة في عملية "المخلب"، استهدف أوكار الإرهابيين في مناطق "قنديل" و"أفاشين-باسيان" و"متينا" شمالي العراق.

وأكد أن الجيش التركي استطاع تحييد 38 إرهابيا خارج منطقة هاكورك، بالتوازي مع انطلاق عملية المخلب.

وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين حيدتهم القوات التركية في عملية المخلب، والعمليات الأخرى شمالي العراق، بلغ 96 إرهابيا.

في 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.