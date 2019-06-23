“العليا للانتخابات": وثيقة الفوز ستسلم عقب انتهاء مرحلة النظر في الطعون

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، إن وثيقة الفوز بانتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول ستسلم للفائز، عقب انتهاء مرحلة النظر في الطعون.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأحد، قائلا: "سنعلن للرأي العام نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في أقرب وقت".

وسيكون بوسع الأحزاب التقدم بطعون لدى اللجان الانتخابية على مستوى الأقضية، لغاية 25 حزيران/يونيو، ولدى اللجنة الانتخابية على مستوى الولاية في إسطنبول لغاية 28 يونيو/حزيران، ولدى اللجنة العليا حتى 3 يوليو/تموز المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية.