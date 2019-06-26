آقار وإسبر يؤكدان أهمية مواصلة الحوار بين تركيا وأمريكا

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأمريكي بالوكالة مارك إسبر، أهمية مواصلة الحوار بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اجتماع بينهما، الأربعاء، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن أكار وإسبر تطرقا خلال الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحوار بين تركيا والولايات المتحدة.

وقالت إنه جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول الملف السوري ومشروع مقاتلات "إف-35"، والتعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.

ويأتي اللقاء الثنائي على هامش مشاركة أكار وإسبر في اجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد بمقر الحلف في بروكسل.

واللقاء هو الأول بين الاثنين منذ تولي إسبر منصب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة في 18 يونيو/ حزيران الجاري.