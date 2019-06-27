إمام أوغلو يتسلم مهامه كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى

تسلم أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، الخميس، وثيقة رئاسة البلدية، من فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول.

وفاز إمام أوغلو، بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى المعادة، التي جرت الأحد الماضي، بعد حصوله على تأييد 54.21 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدما على منافسه بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ورافق إمام أوغلو إلى فرع اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول، عقيلته ديلك إمام أوغلو، وعدد من نواب حزبي الشعب الجمهوري و"إيي".

وفي كلمة له خلال حفل استلام الوثيقة، أعرب إمام أوغلو، عن أمله في أن يحمل نجاحه بمنصب رئيس البلدية، الخير لسكان المدينة.

وقال إنه سيعمل جاهدا لخدمة المدينة وسكانها، طيلة فترة رئاسته للبلدية، التي ستدوم 5 أعوام.

وعقب استلام الوثيقة، توجه إمام أوغلو إلى مقر بلدية إسطنبول الكبرى، لاستلام مهامه بشكل رسمي.

ولدى وصوله إلى مقر البلدية بمنطقة سراج خانة، مع الوفد المرافق له، كان في انتظار إمام أوغلو حشد من أنصاره.

وتسلم إمام أوغلو ختم البلدية من والي إسطنبول، علي يرلي قايا، الذي كان يشغل منصب رئيس البلدية بالوكالة منذ السابع من مايو/أيار الماضي.

وفي كلمة له خلال حفل التسليم، هنّأ الوالي إمام أوغلو بفوزه في انتخابات 23 يونيو/حزيران، وتمنى له النجاح في مهامه الجديد.