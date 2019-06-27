تركيا ودول عربية تدين هجومين انتحاريين في قلب العاصمة التونسية

أدانت تركيا ودول عربية، الهجوميين الانتحاريين، اللذين وقعا صباح الخميس، في قلب العاصمة التونسية، في بيانات منفصلة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية، إثر وقوع تفجيرين انتحاريين.

وقالت الخارجية التركية إنها تُدين بشدّة التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين في تونس، مؤكدة مواصلة التضامن مع الشعب التونسي.

وأدانت الخارجية المصرية التفجيرين، مشددة على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف".

كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال مع نظيره التونسي خميس الجهناوي، عقب الهجومين وقوف الأردن "بشكل كامل مع الأشقاء في مواجهة الاٍرهاب".

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتفجيري تونس، مؤكدة في بيان، التضامن التام مع الحكومة التونسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

كما أدانت الخارجية اللبنانية الهجومين، مؤكدة أنّ "المواجهة المفتوحة مع الإرهاب لن تتوقّف حتّى يتمّ استئصاله نهائيًّا من العقول والنفوس".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، التفجيرين، مؤكدة "ثقتها التامة بقدرة تونس، رئيسا وحكومة وشعبا، على مواجهة الإرهاب والتصدي له والانتصار عليه".

وجاء التفجيران الانتحاريان في قلب العاصمة تونس، بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة (جنوب)، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

تأتي هذه الهجمات الإرهابية المتتالية في تونس، وسط تعافي مؤشرات قطاع السياحة، حيث تتوقّع وزارة السياحة استقبال 9 ملايين سائح العام الجاري.

وتستعد تونس نهاية 2019، إلى تنظيم ثاني انتخابات رئاسية وثالث انتخابات تشريعية منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.