نشاطات أمينة أردوغان مع زوجات الزعماء المشاركين في قمة "العشرين" باليابان

شاركت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الجمعة، في فعالية رسمية مخصصة لزوجات قادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

الفعالية أقيمت باستضافة السيدة الأولى لليابان "أيكي آبي"، وحضرها إلى جانب أمينة أردوغان، كل من زوجات رؤساء الأرجنتين وكندا وإسبانيا واستراليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وإندونيسيا وسنغافورا وتشيلي، ورؤساء عدد من المؤسسات الدولية.

وعقب استقبال الضيوف بتقديم الشاي لهن، قامت أكي آبي بدعوة المشاركات إلى إطعام الأسماك في البحيرة الموجودة بالحديقة التي أقيم البرنامج فيها، ثم زاروا معبد توفوكو-جي البوذي في مدينة كيوتو، وشاهدوا عرضًا لطبول الـ"تسوزومي".

وبعد الزيارة، حضرت المشاركات مأدبة غداء أقيمت على شرفهم، ثم التقطوا صورا جماعية.

ونشرت عقيلة الرئيس التركي على حسابها بموقع تويتر صور للفعالية، وقالت: "التقينا بزوجات رؤساء الدول المشاركين بقمة العشرين في معبد توفوكو-جي، باستضافة السيدة الأولى لليابان أكي آبي، وفي هذه المناسبة، سُررت بزيارة أحد أقدم المعابد في البلاد".

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة تركيا يمثلها الرئيس أردوغان.