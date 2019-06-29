المجلس الرئاسي الليبي يرفض تهديدات حفتر ضد تركيا ويعتبرها دعوة للفتنة والكراهية

عبر المجلس الرئاسي الليبي عن إدانته واستهجانه تهديدات قوات خليفة حفتر باستهداف السفن والطائرات التركية في البلاد، بعد تلقي قواته ضربة موجعة عندما سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على غريان جنوب طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، اليوم السبت، إن تهديدات قوات حفتر لتركيا "دعوة للفتنة والكراهية وتحريض للقتل على الهوية".

ودعا البيان البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة حيال تصريحات حفتر ضد تركيا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أمر حفتر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري.

وتأتي تهديدات حفتر لتركيا غداة استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة غريان التي كانت تضم قاعدة عمليات لقوات حفتر التي أطلق منها في الرابع من نيسان/أبريل الهجوم على العاصمة طرابلس.

وفي تعليقه على هذه التهديدات، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا "ستتخذ التدابير اللازمة" حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر.