أردوغان يفتتح معرض المصور التركي الشهير "آرا غولر" في اليابان

افتتح الرئيس التركي رجب طيب، الأحد، معرض المصور التركي الشهير"أرا غولر"، في معبد توفوكوجي بمدينة كيوتو اليابانية.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، قال أردوغان، إن بلاده ستنظم في اليابان، العديد من الفعاليات والأنشطة خلال العام الجاري، بهدف توطيد الصداقة العميقة القائمة بين الشعبين التركي والياباني.

وأوضح أردوغان أن الفعاليات التي ستنظمها تركيا في اليابان، ستساهم في تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين الجانبين.

وأعرب عن سعادته لزيارة اليابان، مبينا أن البلدين يمتلكان إرثا تاريخيا كبيرا، ويبذلان جهودا للحفاظ على هذا الإرث.

ولفت إلى أن إعلان 2019، عام الثقافة التركية في اليابان، سيساهم في زيادة الرحلات السياحية بين البلدين.

ورافق أردوغان في افتتاح المعرض، عقيلته أمينة والأميرة أكيكو ميكاسا (من أفراد الأسرة الملكية باليابان)

ومن المخطط أن يشارك أردوغان في وقت لاحق الأحد، في ملتقى المجتمع التركي بإطار منتدى الثقافة في جامعة بونري بمدينة ناغويا، ثم يغادر إلى العاصمة طوكيو.

وشارك أردوغان يومي الجمعة والسبت في اجتماعات قمة العشرين، بأوساكا اليابانية.

وولد أرا غولر عام 1928 في مدينة اسطنبول التركية، وعمل في شبابه مصورا صحفيا للعديد من الصحف والمجلات العالمية.

واستطاع غولر في عام 1961، دخول قائمة أفضل 7 مصورين في العالم المُعدّة من قِبل المجلة البريطانية للتصوير الفوتوغرافي.

ويعد غولر، العضو التركي الوحيد في رابطة مصوري المجلة الأمريكية.

ونال المصور التركي الشهير، خلال مسيرته التصويرية، العديد من الجوائز العالمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توفي غولر عن عمر ناهز الـ90 عامًا.