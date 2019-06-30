أقار: تركيا سترد بقوة على أي عدوان من قبل قوات حفتر

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم الأحد إن أي أعمال عدائية ضد تركيا ومصالحها من قبل قوات خليفة حفتر سيكون لها تكاليف باهظة وستواجه برد فعل قوي وغير متسامح.

وجاءت تصريحات أقار بعد أن هددت قوات تابعة لحفتر بأنها ستهاجم أي وجود عسكري تركي وستعامل أي طائرات وسفن تركية تجارية بمثابة طائرات وسفن معادية.

وفي حديثه للصحفيين في أوساكا اليابانية بعد قمة العشرين، قال أقار إن تركيا تحاول المساهمة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في ليبيا.

وتابع "أي عدوان أو حركات معادية نحونا بينما نحاول المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين سيكون لهما ثمن باهظ وسيواجهان برد فعل قوي وفعال. نحن على استعداد لمواجهة أي أعمال عدائية نحونا."

وشنت مليشيات خليفة حفتر، هجومًا مفاجئًا على العاصمة طرابلس في أبريل، وهي خطوة قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.

وتجتاح ليبيا الاضطرابات منذ ثورة فبراير 2011 التي أطاحت معمر القذافي.