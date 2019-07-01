أمينة أردوغان: التمثيل الجيد للإسلام أكثر وسيلة فعالة لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

قالت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الاثنين، إن "تمثيل الإسلام بشكل جيد هو أكثر وسيلة فعالة لمكافحة الإسلاموفوبيا".

جاء ذلك خلال زيارة أمينة أردوغان، لـ"مسجد طوكيو"، الذي تشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية التركية، بالعاصمة اليابانية.

وأضافت عقيلة الرئيس التركي، أن وجود هذا المسجد باليابان، في وقت يتصاعد فيه العداء للإسلام بالعالم، هو أمر يبعث على السرور.

وأوضحت أن للمرأة أهمية كبيرة في الإسلام، وأنها حققت نجاحات كبيرة طوال تاريخ هذا الدين الحنيف.

وذكرت على سبيل المثال، تأسيس فاطمة الفهري، لأول جامعة في العالم، بمدينة فاس المغربية.

وأردفت: "التعريف الجيد بالإسلام في العالم، يحتاج إلى التذكير بمثل هذه الأمثلة".