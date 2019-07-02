الدفاع التركية: تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" في غارة جوية على منطقة زاب شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الغارة الجوية جاءت بالتوازي مع "عملية المخلب" المتواصلة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأضافت الوزارة أن القصف الجوي استهدف مرابض أسلحة ومخابئ عائدة للمنظمة الإرهابية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.