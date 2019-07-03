تركيا تتسلم من روسيا 3 مروحيات متعددة الأغراض

أعلن المدير العام لشركة "المروحيات الروسية" التابعة لشركة "روستيخ" الروسية للصناعات الدفاعية، اكتمال تسليم تركيا 3 مروحيات متعددة الأغراض من طراز Ka-32A11BC.

وأوضح أندريه بوغينسكي لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، الأربعاء، أن تسليم المروحيات الثلاث جاء بموجب العقد المبرم بين البلدين العام الماضي.

وأضاف بوغينسكي أن مروحية Ka-32A11BC متعددة الأغراض يمكن استخدامها في مكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ والمشاركة في عمليات البناء.

ومؤخرا، أوضح بوغينسكي في تصريح لوكالة الأناضول أن لدى بلاده تجربة ناجحة مع تركيا في إنتاج المروحيات، حيث يتم استخدام الأجزاء المصنعة في تركيا بعملية إنتاج المروحيات الروسية.

وتوقع بوغينسكي إنتاج مروحيات مشتركة بين البلدين في المستقبل.