تركيا تحتل المركز السابع عالميا كأفضل البلدان للعيش والعمل

احتلت تركيا المركز السابع عالميا، كأفضل البلدان للعيش والعمل، وفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "اتش اس بي سي هولدنغز (HSBC)" البريطانية.

جاء ذلك، في استطلاع نشرته المجموعة، الخميس، أجرته لأكثر من 18 ألف موظف أجنبي من 163 دولة حول العالم.

وبحث الاستطلاع، مجموعة الفرص التي توفرها الدول للمغتربين من حيث جودة المعيشة، والتوازن بين العمل والبيئة الخاصة للمغترب والعائد المالي.

ويعد الاستطلاع، الثاني عشر هذا العام والذي يعتبر الأكثر شمولية في العالم.

وبحسب الاستطلاع، فإن 62 بالمئة من المغتربين في تركيا، أظهروا ارتفاع جودة الحياة لديهم مقارنة مع بلدانهم.

كما أن 52 بالمئة، أشاروا إلى امتلاكهم لمزيد من الوقت مع أسرهم وممارسة هواياتهم في تركيا، في حين أن 55 بالمئة تمكنوا من تلبية حاجاتهم في امتلاك منزل أفضل وسيارة.

وأكد 69 بالمئة، شعورهم بالأمان في تركيا وقربهم من السكان المحليين، مع ارتفاع فرصة القيام بجولات سياحية لـ59 بالمئة من المغتربين.

وكان ترتيب أفضل دولة في العالم للعمل والعيش، على النحو التالي:

الترتيب الدولة

1 سويسرا

2 سنغافورة

3 كندا

4 إسبانيا

5 نيوزيلاندا

6 أستراليا

7 تركيا

8 ألمانيا

9 الإمارات العربية المتحدة

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