فؤاد أوقطاي يستضيف خريجي الجامعات التركية من الأجانب

استضاف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الخميس، طلابا أجانب تخرجوا من الجامعات التركية، وأكملوا تحصيلهم العلمي بمساعدة المنح التي تلقوها من رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركية "YTB".

وجرى لقاء أوقطاي مع الخريجين الأجانب في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بتنظيم من قِبل رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى.

وخلال اللقاء، أعرب أوقطاي عن سعادته للقاء الطلاب الأجانب الذين أكملوا تحصيلهم العلمي في تركيا وعادوا إلى بلدانهم ليشغلوا مناصب عليا في كافة المجالات.

وشكر أوقطاي رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركية، على المساعدات التي تقدمها للطلاب الأجانب.

وتعد رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى التركية "YTB"، بمثابة جسر تواصل بين أبناء الجالية التركية في مختلف دول العالم، وذلك من خلال الفعاليات والمشاريع المتنوعة التي تقوم بها، مستهدفة تأمين مشاركة الأتراك في الحياة الاجتماعية لدى البلدان التي يتواجدون فيها.

وإلى جانب المنحة المادية، تقوم "YTB" بتسديد نفقات الطلاب الأجانب المتعلقة بالجامعة، والسكن، والتأمين الصحي، فضلا عن تذاكر الذهاب والإياب من وإلى تركيا.

ويهدف برنامج المنح الدراسية التركية إلى تأسيس شبكة تضم زعماء المستقبل الذين يتعهدون بتعزيز التعاون بين البلدان، والتفاهم المتبادل بين المجتمعات.