انطلاق منافسات مصارعة الزيت التاريخية في أدرنة التركية

انطلقت في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا الجمعة، فعاليات مصارعة الزيت "قرق بنار" التاريخية بنسختها الـ 658.

وتمتد المسابقة على مدار 3 أيام بمشاركة قياسية في النسخة الحالية، حيث سيتنافس ألفان و380 مصارعًا للظفر بالبطولة.

وتقام المسابقة في ميدان "أر" ببلدة "سراي إجي" التاريخية، وينقسم المصارعون إلى فئات متعددة يتنافسون فيما بينهم.

وتختتم المنافسة يوم الأحد بلعب الدور النهائي الذي سيتم بعد انتهائه إعلان الفائز بالمسابقة.

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا، تقام مسابقاتها بشكل دوري في قضاء "قيرق بينار".

وتعتبر مصارعة الزيت من الرياضات القديمة في المنطقة التي كانت تنتشر فيها القصور الصيفية للسلاطين العثمانيين، وما زالت.