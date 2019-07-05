تركيا تتسلم 5 مدارس تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي من السلطات الأفغانية

سلمت السلطات الأفغانية، الجمعة، وقف المعارف التركي 5 مدارس إضافية، كان يديرها تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، في أفغانستان.

وسبق أن تسلمت تركيا إدارة 8 مدارس تابعة للتنظيم في أفغانستان، ليرتفع بذلك العدد إلى 13، وهو إجمالي عدد المؤسسات التعليمية التي كان يديرها التنظيم في البلد الآسيوي.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء وقف "المعارف"، وأسندت إليه مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.