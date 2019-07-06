اكتشاف مياه معدنية على عمق 620 مترا تحت الأرض غربي تركيا

شهدت ولاية أفيون قره حصار غربي تركيا، السبت، اكتشاف مياه معدنية، تبلغ حرارتها 71.50 درجة مئوية، في عمق 620 مترا تحت الأرض.

وفي حديثه للصحفيين، قال رئيس مجلس إحدى شركات السياحة العلاجية "بولند كتشماز"، إن عمليات التنقيب عن المياه المعدنية في قرية "نوح"، استمرت لمدة عام كامل.

وأعلن عزمهم تحويل منطقة المياه المكتشفة، والبالغة مساحتها 31 ألف و500 دونم، إلى منتجعات صحية، من شأنها تعزيز السياحة العلاجية في المنطقة.

بدوره، أفاد رئيس بلدية المنطقة "إردال كرامان"، بأن هذا الاكتشاف سيساهم في تطوير السياحة أكثر، وجلب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن نظام المواصلات الجيد، إضافةً إلى البنية التحتية المتطورة، يشكلان عاملين مهمين في تحويل المنطقة إلى مركز جذب سياحي.

وتعد الولاية أبرز الوجهات السياحية العلاجية التي يقصدها الزوار المحليين والأجانب على مدار فصول العام، وذلك لاحتوائها على منتجعات الصحية وينابيع حارة، إضافةً إلى المعالم التاريخية والدينية.