عزل محافظ البنك المركزي التركي وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه

صدر مرسوم رئاسي، صباح اليوم السبت، يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا، وفق بيان من البنك المركزي.

وحسب البيان نفسه، أنه تم تعيين نائب محافظ البنك مراد أويصال في منصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي.

وأورد البيان تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف أويصال أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.

وأويصال الذي ولد في إسطنبول عام 1971، تخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ويتقن اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

درس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة، وشغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي.

وكان أويصال يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 حزيران/ يونيو من عام 2016.