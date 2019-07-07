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تركيا تكشف عن تحييد قيادي بارز في "بي كا كا" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.07.2019 13:01
آخر تحديث في 07.07.2019 14:27
ديار غريب محمد عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي لمنظمة بي كا كا ديار غريب محمد عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي لمنظمة بي كا كا

كشفت مصادر أمنية، الأحد، عن تمكن الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين، من تحييد قيادي بارز في منظمة "بي كا كا/ كا جي كا" الإرهابية، في عملية مشتركة، شمالي العراق.

ونقلت الأناضول عن تلك المصادر، أن القيادي الذي تم تحييده هو المدعو "ديار غريب محمد" عضو ما يسمى المجلس الرئاسي والتنفيذي للمنظمة الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن العملية جرت في 27 يونيو/ حزيران المنصرم، في منطقة كورتك بجبل قنديل، شمالي العراق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحييد إرهابي بارز بهذا المستوى ينتمي إلى "بي كا كا"، في قنديل، المعقل الرئيسي للمنظمة.

يشار أن ديار غريب محمد، والملقب بـ" هلمت ديار" من مواليد 1973 في السليمانية بالعراق، وانضم إلى المنظمة الإرهابية عام 1992، وأصبح أحد الأعضاء السبعة لما يسمى المجلس الرئاسي، لـ "بي كا كا/ كا جي كا".

ونظرا إلى قضاء زعيم المنظمة الإرهابية، عبد الله أوجلان، عقوبة السجن المؤبد في تركيا، فإن "المجلس الرئاسي" المزعوم، بات يتولى صلاحيات ومهام على نطاق أوسع فعليا في المنظمة.

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