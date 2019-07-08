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الأمن التركي يوقف شبكات متورطة في تهريب البشر

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.07.2019 20:23
آخر تحديث في 08.07.2019 22:18
الأمن التركي يوقف شبكات متورطة في تهريب البشر

أوقف الأمن التركي، الاثنين، 55 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر، ضمن عملية واسعة.

وفي تصريح صحفي، أوضح "حسين أشقين"، مدير أمن ولاية إزمير (غرب)، أن العملية شملت 8 ولايات بعموم البلاد.

وأضاف أن العملية تنفذها شرطة إزمير، في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضاء "ديكيلي"، بالولاية.

وتابع أن الأشخاص الـ55 جرى توقيفهم في ولايات أنقرة وأيدن وباليكسير وبورصة وجناق قلعة وإسطنبول وقوجه إيلي، إلى جانب إزمير.

وأكد "أشقين" أن العملية لا تزال مستمرة، إذ إن العدد الإجمالي المستهدف يبلغ 80 شخصا، يشتبه في نشاطهم بتهريب مهاجرين إلى خارج البلاد.

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