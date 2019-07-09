إرهابيون يحاولون التسلل إلى تركيا مع حقيبة متفجرات وتنفيذ عمليات حساسة

قام إرهابيون من داخل الحدود السورية، مساء الثلاثاء، برمي حقيبة متفجرات نحو الجانب التركي من الحدود، وتحديداً على قرية "قبلي" التابعة لبلدة جيزرة في ولاية هكاري جنوب شرق تركيا، إلا أن الحقيبة علقت على الأسلاك الشائكة المزروعة فوق الوحدات الإسمنتية التي أقامتها السلطات على الخط الحدودي.

وبعد مراجعة التسجيلات التي رصدتها الكاميرات المنصوبة في المنطقة، قامت القوات الأمنية التركية بالتحرك نحو مكان وقوع الحادثة، والقيام بما يلزم لإبعاد الإرهابيين عن المنطقة.

وتبين خلال فحص الحقيبة أنها تحتوي 15 كيلو من المتفجرات، و7 صواعق و12 جهاز تحكم عن بعد.

كما توصلت القوى الأمنية إلى أن الإرهابيين كانوا ينوون التسلل إلى داخل الأراضي التركية وتنفيذ عمليات حساسة ضد مسؤولين رفيعي المستوى والقوى الأمنية.

وفي نهاية المطاف، قامت الجهات المعنية بتحييد منضبط للمتفجرات على الخط الحدودي.