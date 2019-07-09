الأمن التركي يضبط 777 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة شمال غرب البلاد

أعلنت قوات الدرك التركية، الثلاثاء، ضبط 777 مهاجرا غير نظامي، في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم مغادرة تركيا بطرق غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الدرك تمكنت من ضبط المهاجرين عند محاولتهم عبور الحدود إلى اليونان بطريقة غير شرعية من أقضية أزون كوبرو، ومريج وإيبسالا.

ولدى التحقيقات الأولية مع المهاجرين، تبيّن أنهم يحملون جنسيات؛ إيران، ومصر، وغينيا، والصومال، والمغرب، وسوريا وليبيا وبنغلاديش.

وقامت قوات الدرك بتسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بولاية أدرنة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.