الأمن التركي يوقف مشتبهين في تفجير سيارة بقضاء ريحانلي

أوقفت الشرطة التركية، الثلاثاء، 5 أشخاص في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة تفجير سيارة بقضاء ريحانلي التابعة لولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية، أن عدد الموقوفين على ذمة القضية ارتفع إلى 21 شخصا، بعد توقيف 5 أخرين إثر عمليات دهم استهدفت مدينة إسكندرون وبلدة ريحانلي.

وأضافت أن 6 من الموقوفين أحيلوا إلى القضاء، فيما التحقيقات مستمرة مع 7 آخرين، بينما أحيل 8 سوريين إلى إدارة الهجرة في هاطاي تمهيدا لترحيلهم.

والجمعة، قتل 3 سوريين جراء تفجير في سيارة بقضاء ريحانلي قالت ولاية هطاي إنه نجم عن قنبلة مصنعة يدويا.