البحارة الأتراك يعودودن لإسطنبول عقب إطلاق سراحهم في ليبيا

عاد فجر اليوم الثلاثاء، البحارة الأتراك الستة الذين تم احتجازهم بليبيا في وقت سابق من قبل ميليشيات خليفة حفتر، شرقي البلاد، وأطلق سراحهم فيما بعد.

ووصل البحارة الست على متن طائرة هبطت بمطار إسطنبول الدولي قادمة من العاصمة الليبية طرابلس، وكان باستقبالهم السفير مراد تامر، ممثل وزارة الخارجية بإسطنبول، فضلًا عن عائلاتهم وذويهم.

والأتراك الستة العائدون هم، أونور تشاقير، ومحمد يلماز أوضه باشي، وأيوب أريلماز، ونجم الدين دميرهان، وأرن تشاقير، وبيرول قوطلو.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها من المطار، قال العائد أونور تشاقير "لقد وقفت دولتنا بجانبنا خلال هذه المحنة، ولا سيما الرئيس، رجب طيب أردوغان".

بدوره قال العائد، أيوب أريلماز "نعبر عن شكرنا الشديد لرئاسة الجمهورية، والرئيس أردوغان، ووزارة الخارجية، وسفيرنا لدى طرابلس، فليرضى الله عنهم جميعًا".

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الخارجية التركية احتجاز البحارة المذكورين من قبل ميليشيات حفتر، وعلى إثر ذلك حذّرت أنقرة تلك الميليشيات، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عنهم؛ ليتم إطلاق سراحهم اليوم التالي من احتجازهم.