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الكلب "أوسكار" العين الثاقبة للشرطة التركية في كشف المخدرات

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.07.2019 14:32
آخر تحديث في 09.07.2019 14:38
الكلب أوسكار العين الثاقبة للشرطة التركية في كشف المخدرات

تمكن الكلب البوليسي "أوسكار" من اكتشاف حشيش يزن 5 كغ داخل سيارة في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرة الأمن في الولاية، تمكن الكلب أوسكار من كشف مكان المخدرات في إحدى السيارات التي تم توقيفها بشكل روتيني على الطريق العام.

وصادرت الشرطة التركية بعد أداء أوسكار لمهمته، 27 طردا بداخلها 5 كيلو و 675 غرام من مادة الحشيش.

وتم توقيف سائق السيارة سوري الجنسية "محمد يوسف، 25 عاماً" وإحالته الى المحكمة المناوبة بعد إتمام الإجراءات الأمنية اللازمة.

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