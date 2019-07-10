حرائق كبيرة تندلع في غابات ولاية موغلا التركية ومبنى في العاصمة أنقرة

اندلعت حرائق كبيرة في غابات منطقتي غوجيك ودالامان بولاية موغلا غرب تركيا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، فيما اندلع حريق آخر أيضا في مبنى بالعاصمة أنقرة.

وقد هرعت سيارات الاطفاء إلى مناطق الحريق.

وتُفقد تركيا ملايين الكيلومترات من أراضي الغابات بسبب الحرائق سنويا، مما لا يزعج الحياة البيئية فحسب، بل يهدد أيضًا الأشخاص الذين يعيشون في الجوار. وعلى الرغم من أن حرائق الغابات تنتج من الأحوال الجوية والنباتات الجافة، فإن معظم حرائق الغابات في تركيا، خاصة خلال فصل الصيف، سببها البشر.

وعلى الرغم من أن تركيا تحارب العديد من حرائق الغابات على مدار العام، فبفضل الإجراءات الفورية التي اتخذتها الوزارة وكذلك رجال الإطفاء الشجعان، تتم السيطرة على حرائق الغابات عمومًا بسرعة كبيرة.