واشنطن تطلب من الدنمارك تدريب عناصر من "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي

كشفت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية أن الولايات المتحدة طلبت من الدنمارك أن ترسل جنود إلى سوريا لتدريب عناصر من تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

ولفتت الصحيفة في خبر نشرته أمس الثلاثاء، إلى أن الموضوع جرى طرحه للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها الشهر المنصرم في وضع حرج، لأنه يتحتم عليها الاختيار بين تركيا والولايات المتحدة.

وأشارت إلى تجنب وزارتي الدفاع والخارجية التعليق على الموضوع، فيما يكتنف الغموض كيفية تعاطي الدنمارك مع الطلب الأمريكي.

يشار إلى أن حزب "الشعب اليساري" و"قائمة الوحدة" (تحالف الحمر ـ الخضر)، اللذين يدعمان حكومة الأقلية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعدان من الأحزاب المناصرة في الغرب لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" وهو ذراع منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا.