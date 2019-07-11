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قوات الدرك تقيم حفلا بمناسبة تقاعد الكلب البوليسي "فوسلات"  من صفوفها

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 11.07.2019 20:19
آخر تحديث في 11.07.2019 20:56
قوات الدرك تقيم حفلا بمناسبة تقاعد الكلب البوليسي فوسلات  من صفوفها

تقاعد الكلب البوليسي "فوسلات" بعد أن عمل لمدة 10 سنوات في صفوف قوات الدرك التركية في ولاية أرتفين شمال شرقي البلاد، في منطقة حوض البحر الأسود التركية في احتفال أقيم يوم الخميس.

وأقام مسؤولو قوات الدرك في ولاية أرتفين احتفالًا تقاعديًا للكلب، حيث قاموا بمشاركة صور مضحكة للكلاب على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع بيان.

وقال البيان "نود أن نشكر فوسلات على جهوده التي تمثلت بالمشاركة في 466 عملية خلال حياته المهنية وساهم في الكشف عن أكثر من 750 كيلوغراما من المخدرات."

وتظهر الصور الكلب، الذي يعني اسمه "وقت الاجتماع" باللغة التركية، وهو يستمتع بتقاعده على الشاطئ مع واقٍ من الشمس ونظارات واقية من الماء، بعد إكمال عقد من الخدمات المليئة بالنجاحات.

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