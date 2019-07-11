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وزارة الدفاع التركية تحيد 5 من إرهابيي "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.07.2019 19:02
آخر تحديث في 11.07.2019 21:07
وزارة الدفاع التركية تحيد 5 من إرهابيي بي كا كا في غارات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 5 من إرهابيي "بي كا كا" في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، أن الغارات الجوية على منطقتي متينا وأفاشين، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، تابعة لعناصر "بي كا كا" الإرهابية.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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