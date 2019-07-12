إصابة 4 حراس أمن بهجوم لـبي كا كا الإرهابية جنوب شرقي تركيا

أصيب 4 حراس أمن بهجوم مسلح نفّذه مسلحون من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر أمنية، أن إرهابيي "بي كا كا" هاجموا الخميس، مجموعة من الحراس بقضاء "جيزرة" التابع لولاية شرناق.

وأوضحت الوكالة أن إرهابيي "بي كا كا" نفذوا الهجوم بواسطة قنابل يدوية الصنع وضعوها في حاوية للقمامة بحي جمهوريت في قضاء جيزرة.

وأشارت أن 4 حراس أصيبوا نتيجة الهجوم بجروح طفيفة، فيما تضررت 5 سيارات كانت مركونة في الحي.

ولفتت إلى أن الفرق الطبية وسيارات الإسعاف نقلت الحراس الجرحى إلى مستشفى جيزرة الحكومي، وأن الحالة الصحية للجرحى جيدة.

وعلى خلفية ذلك، أطلقت القوات المسلحة التركية عملية أمنية واسعة في محيط المنطقة للقبض على الإرهابيين الهاربين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.